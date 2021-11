Il leader della Lega: "Iniziamo a parlarne in Parlamento già da settimana prossima"

(LaPresse) “Un nuovo referendum sul nucleare? Il Parlamento si prenda le sue responsabilità”. È quanto ha dichiarato Matteo Salvini a margine della conferenza stampa a Montecitorio sulla manovra economica. “Sono passati trent’anni dal Referendum sul nucleare. Non parliamo di Chernobyl, ma di nucleare pulito. Iniziamo a parlarne in Parlamento già da settimana prossima, così ogni partito può dire come la pensa”, ha aggiunto il leader della Lega.

