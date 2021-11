Il premier presenta le nuove misure anti-Covid: "Situazione in Italia è sotto controllo però lieve ma costante peggioramento"

(LaPresse) È arrivato il via libera unanime da parte del Consiglio dei ministri al dl sul Super green pass: il decreto che rafforza le misure anti-Covid. Poi Mario Draghi ha parlato in conferenza stampa. “La situazione in Italia è sotto controllo però c’è un lieve ma costante peggioramento“, ha detto il premier. “Con questi provvedimenti vogliamo prevenire per conservare quello che ci siamo conquistati nel corso di quest’anno – ha proseguito il presidente del Consiglio -. I ricordi vanno ai quasi 134mila morti, alla caduta dell’attività economica dell’8-9%, vanno ai ricordi di negozi e rsitoranti chiusi, ai ragazzi che hanno fatto un anno in Dad e non sono stati bene e soprattutto ai ricordi della povertà. Quest’anno abbiamo invece ricominciato a essere normali e non vogliamo rischi per questa normalità. Con questo spirito sono stati presi questi provvedimenti”.

