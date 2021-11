Il leader di Italia Viva dal palco di Firenze

(LaPresse) “Aldo Moro nel 1978 rivendicava la flessibilità della Dc, o meglio di quella parte della Dc che voleva aprirsi al governo. ‘La nostra flessibilità ha salvato, fino a qui, più che il nostro potere, la democrazia italiana’, diceva Moro. Ora, non sono paragonabili i due sistemi e la democrazia è più forte di tutto anche del mojito di Salvini e della pochette di Conte. Ma quello che è certo è che la nostra flessibilità nel 2019 e nel 2021 forse non ha salvato la democrazia italiana ma la stabilità economica europea”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, chiudendo a Firenze i lavori della Leopolda. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata