Il leader di Italia Viva parlerà del caso Open

Mentre prende il via la seconda giornata della Leopolda Matteo Renzi spiega la posizione di Italia Viva. “Non staremo mai con chi sta con i 5s e non staremo mai con Salvini e Meloni”, ha detto l’ex premier a Radio1. “Non siamo noi che ci siamo spostati al centro, è il Pd che è diventato grillino il problema non siamo noi”, ha aggiunto Renzi che sull’iniziativa targata Iv a Firenze dai suuoi profili social spiega: “Non c’è niente da fare. Quando arriva la Leopolda, crollano improvvisamente le certezze di chi dice che siamo solo il 2%, che non contiamo nulla, che siamo condannati a sparire. C’è un popolo che ha voglia di buona politica. E che tutti gli anni ci sorprende”.

La kermesse è stata aperta ieri sera dal leader di Italia Viva nell’ottocentesca stazione fiorentina. In programma i tavoli tematici coordinati dai parlamentari e amministratori locali. Poi si parlerà di cultura, politica estera, temi sociali, con diversi ospiti. Sono attese le testimonianze del sindaco di Milano, Beppe Sala, e del sindaco di Firenze, Dario Nardella. Si parlerà di giustizia con i contributi, tra gli altri, del giurista Sabino Cassese, dell’avvocato Annamaria Bernardini De Pace e dell’ex magistrato Carlo Nordio.

Clou della giornata, alle 18.30, l’intervento di Matteo Renzi che parlerà dell’inchiesta della procura di Firenze sulla Fondazione Open, che lo vede indagato insieme ad altre dieci persone, tra le quali i componenti di quello che veniva definito il “giglio magico”, Maria Elena Boschi, Luca Lotti e Marco Carrai. L’ipotesi di reato per cui è indagato l’ex premier è finanziamento illecito ai partiti. La fondazione Open, attiva dal 2012 al 2018, sosteneva le iniziative politiche di Renzi, tra cui la stessa Leopolda.

Domani, domenica 21 novembre, i lavori della Leopolda11 ripartiranno alle ore 9.30. Si parlerà di politica, ma ci sarà spazio per interventi su volontariato e sociale con Suor Paola e l’astronauta Luca Parmitano. La kermesse chiuderà alle ore 13.00 dopo l’intervento di Matteo Renzi che parlerà “a tutto tondo dei prossimi mesi, dell’appuntamento dell’elezione del nuovo presidente della Repubblica e delle prospettive politiche”.

