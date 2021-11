Il leader di Italia Viva ospite di Radio Rock lapidario su Conte: "Invitarlo alla Leopolda? E' per gente che fa politica"

(LaPresse) A poche ore dall’inizio della Leopolda il leader di Italia Viva Matteo Renzi s’improvvisa cantante continuando il duello verbale con Giuseppe Conte. Intercettato da Dejan Cetnikovic, karaokereporter di Radio Rock, improvvisa un duetto sulle note di “Ragazzo fortunato” di Jovanotti dedicata proprio alla kermesse politica fiorentina da lui ideata: “Sei bella come il sole a me mi fai impazzire”, dice Renzi riferendosi alla sua creatura. Poi una frecciata al leader del Movimento 5 Stelle: “Invitarlo alla Leopolda? No è per gente che fa politica”.

