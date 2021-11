Il ministro del Lavoro Orlando: "Potrà essere richiesto da gennaio"

Via libera al decreto attuativo sull’assegno unico per i figli : l’ok arriva dal Consiglio dei ministri convocato questa mattina a Palazzo Chigi. “E’ un importantissimo provvedimento che va verso un sistema di stato sociale universalistico”, ha dichiarato il ministro del Lavoro Andrea Orlando, ospite di Unomattina, su Raiuno. “Oggi ognuno di noi ha assegni a seconda del lavoro che fa, se è occupato o pensionato, mentre oggi si introduce un assegno universalistico“, ha aggiunto.

L’assegno unico sarà erogato a partire da marzo

Il nuovo sostegno economico alle famiglie “potrà essere chiesto da gennaio e sarà erogato entro marzo del prossimo anno, in ragione della dimensione del nucleo familiare”, ha proseguito Orlando. “E’ un fatto rivoluzionario di sostegno alla genitorialità”, ha dichiarato il ministro.

Bonetti: “Sei miliardi in più nelle tasche delle famiglie”

Secondo quanto riferito dalla ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti è una misura “concreta, tutt’altro che simbolica”. “Parliamo di 6 miliardi in più che arrivano nelle tasche delle famiglie italiane, sarà un’erogazione molto riconoscibile, mese dopo mese, direttamente sul conto in banca e non sulla busta paga in modo uniforme, per tutte le tipologie di lavoratrici e di lavoratori”, ha detto Bonetti, ospite una settimana fa di ‘Porta a Porta’.

