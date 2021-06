Il presidente dell'Inps in commissione Lavoro al Senato sul nuovo provvedimento a sostegno della famiglia

“Il nuovo assegno è compatibile con il Reddito di Cittadinanza: ai nuclei familiari titolati a beneficiare di entrambi gli strumenti di sostegno, l’Inps corrisponde d’ufficio le due prestazioni in maniera congiunta e con le medesime modalità di erogazione, operando tuttavia una correzione per tenere in debito conto e una sola volta quanto erogato a sostegno della povertà in funzione della presenza di figli minori”. Così il presidente Inps, pasquale Tridico, audito dalla commissione Lavoro del Senato nell’ambito dell’esame del dl Assegno temporaneo per figli minori.

“Il beneficio complessivo effettivamente erogato, quindi, è determinato sottraendo dall’importo spettante dell’assegno la quota di Reddito di cittadinanza riferibile ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare“, si aggiunge.

