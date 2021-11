Così il responsabile economia dei dem al termine della riunione della segreteria del partito

(LaPresse) “Il Pd lavorerà per un confronto costruttivo e ordinato, in Parlamento e nel confronto con le altre forze politiche proposta dal segretario Letta, che permetterà di migliorare la manovra. Le nostre priorità sono tagliare le tasse sul lavoro, migliorare il superbonus e rafforzare gli stanziamenti per la scuola”. Così il responsabile economia del Pd Antonio Misiani al termine della riunione della segreteria del partito sulla legge di bilancio.

