Così il leader della Lega a margine dell'assemblea di Federmanager

(LaPresse) “Stiamo lavorando per arrivare a nominare un presidente che deve rappresentare tutti, non deve essere proprietà del Pd”. Così Matteo Salvini arrivando all’assemblea di Federmanager. “Non voglio tirare per la giacchetta Mattarella o Draghi ma per i nomi è presto, ne riparlaìiamo a gennaio”, ha aggiunto.

