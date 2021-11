Presenti anche i ministri dell'Economia Daniele Franco e degli Interni Luciana Lamorgese

(LaPresse) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Teatro Carignano di Torino per le celebrazioni dei 190 anni del Consiglio di Stato e dei 50 anni del Tar. Presenti anche i ministri dell’Economia Daniele Franco e degli Interni Luciana Lamorgese. Il capo dello Stato in seguito si recherà al Sermig e poi assisterà alle 16 alla lectio magistralis del ministro dell’Economia Daniele Franco alla Fondazione Einaudi. Il presidente della Repubblica parteciperà poi all’inaugurazione del PalaSermig, la nuova struttura sportiva di via Carmagnola 23, nel cuore dei quartieri torinesi di Porta Palazzo e Aurora. Si tratta di un palazzetto polivalente da 420 posti omologato Coni per futsal, basket e volley. Un polo sportivo aperto a tutti, a cominciare dalle 6 squadre di calcio a 5 e le due di volley dell’Asd Sermig.

