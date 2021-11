Così la leader di Fratelli d'Italia, parlando con i giornalisti a margine dell'assemblea di Federmanager

(LaPresse) “La manovra è arrivata in Senato fuori tempo massimo, per cui intanto bisogna capire se ci sono i margini per modificarla. Io credo che sarebbe francamente inaccettabile se, dopo che abbiamo votato il Pnrr senza aver letto il documento, dovessimo votare anche una manovra senza la possibilità di poter dire la nostra. L’ho detto al presidente Draghi”. Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, parlando con i giornalisti a margine dell’assemblea di Federmanager. “Di cose da modificare ce ne sono diverse, a partire ovviamente alle proposte che abbiamo già portato all’attenzione del Presidente del Consiglio. Di proposte serie, da parte dell’opposizione, ce ne sono molte chiediamo un atteggiamento serio da parte del governo”.

