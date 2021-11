Così Matteo Salvini a margine della conferenza stampa a Montecitorio

(LaPresse) “Chi non è grado di lavorare va aiutato, ma il reddito di cittadinanza sta diventando uno strumento di lavoro nero e di disincentivo al lavoro. Quanta gente si sente rispondere ‘il contratto non lo voglio, perché perdo il reddito di cittadinanza, ma se vuoi vengo a lavorare in nero il fine settimana’. Certo è più comodo stare a casa e prendere 900 euro, che alzarsi alle sei di mattina e prenderne 1000. L’unica cosa da fare è il taglio delle tasse”. Così Matteo Salvini a margine della conferenza stampa a Montecitorio sulle proposte della Lega per la manovra.

