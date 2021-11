l relatore Pd del Ddl sull'omotransfobia attacca il leader di Italia Viva

“La legislatura proseguirà fino al 2023 e dobbiamo utilizzarla fino all’ultimo minuto utile per dare una risposta ai tanti giovani e alle piazze che sono lontanissime da quel applauso vergognoso, da quelle urla da stadio che hanno fatto il giro del mondo e che ci hanno fatto vergognare”. Così il deputato del Partito Democratico Alessandro Zan intervenuto a Milano al teatro Elfo Puccini per l’evento “Non ci fermiamo”. “Renzi anziché pontificare dall’Arabia Saudita che mancavano tot franchi tiratori, avrei voluto fosse in aula a sostenere la legge. E’ evidente a tutti che Italia Viva ha sostenuto la legge alla Camera e poi al Senato si è sfilata e ha cercato un accordo a tutti i costi con la Lega”, ha concluso Zan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata