Le celebrazioni in occasione della Festa delle Forze Armate. Presenti Draghi, Guerini e Casellati

(LaPresse) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona d’alloro all‘Altare della Patria in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, “Giorno dell’Unità Nazionale” e della “Giornata delle Forze Armate”. Una ricorrenza che oggi celebra anche i cento anni esatti dalla tumulazione del Milite Ignoto al Vittoriano. Accanto a Mattarella anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati oltre alle alte cariche militari. Il cielo di Roma è stato poi dipinto dal passaggio delle Frecce Tricolori.

