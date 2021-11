Così la leader di Fratelli d'Italia dopo l'incontro con il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi

(LaPresse) “Sono rimasta oggettivamente molto colpita dal provvedimento di daspo comminato al sindacalista Stefano Puzzer di Trieste, come ero stata colpita dagli idranti sparati sui lavoratori in ginocchio che volevano manifestare il loro dissenso. Credo che queste non siano reazioni degne di una democrazia”. Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni dopo l’incontro con il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi. “Credo che in questa nazione si abbia ancora il diritto di manifestare il proprio dissenso – ha detto – perché noi non siamo la Corea o la Cina o la Turchia. Noi siamo l’Italia”.

