Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro a Pistoia per rendere omaggio al monumento ai caduti brasiliani della seconda guerra mondiale. Alla cerimonia, che si svolge a inviti e senza la presenza di9 giornalisti italiani, partecipano un centinaio di persone, tra le quali il leader della Lega Matteo Salvini. Assente il vescovo di Pistoia, Fausto Tardelli, che ha diramato una nota nella quale mette in guardia dal rischio di strumentalizzazione dell’evento.

“Se avessi dovuto aspettare i presidenti di sinistra, alcuni terroristi italiani sarebbero ancora liberi in Brasile” ha detto Salvini a margine della cerimonia di commemorazione con Bolsonaro, che il segretario del Carroccio ha più volte ringraziato per l’estradizione di Cesare Battisti. “Voglio scusarmi con il popolo brasiliano per le polemiche nei confronti del presidente Bolsonaro venuto qui per onorare i caduti brasiliani morti per la nostra libertà, che hanno combattuto fascisti e nazisti sul serio” ha sottolineato il leader della Lega. “Mi scuso a nome del popolo italiano – ha aggiunto Salvini – Mi sembra imbarazzante la polemica verso una persona che è stata ricevuta da Mattarella e Draghi. Onorare i caduti dovrebbe essere al di fuori della polemica politica. Lasciamo liberi i cimiteri. Sono stato invitato dall’ambasciata e sono ben lieto di portare qua il grazie. Qua sono caduti degli uomini che hanno combattuto nazisti e fascisti sul serio, non a chiacchiere, non con i cortei. I manifestanti a Pistoia anche oggi si dimostrano quello che sono, anche nel giorno dei Morti”.

