Roberto Dipiazza: "Interverrò anche ai limiti della legge"

“Queste manifestazioni hanno portato varie persone da altre parti d’Italia e dall’estero a Trieste, e dopo tutti gli sforzi che abbiamo fatto ora rischiamo di tornare in zona gialla. Siccome il sindaco è responsabile della salute dei cittadini, in un momento così grave non esiste più la tolleranza ma solo il rispetto delle leggi. Questo è quello che farò, anche ai limiti della legge e chiederò che sia messo l’obbligo di mascherine anche all’aperto. Non si possono più tollerare le cose che abbiamo visto in questi giorni a Trieste, e non le tollererò”. Lo ha detto il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, in conferenza stampa facendo il punto della difficile situazione dei contagi in città.

