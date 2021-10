Come in occasione della visita al Quirinale l'inquilino della Casa Bianca è rimasto in macchina una decina di minuti prima di fare entrare nella sede del Governo

(LaPresse) II presidente Usa Joe Biden, insieme alla moglie Jill, è arrivato a palazzo Chigi. Come in occasione della visita al Quirinale l’inquilino della Casa Bianca è rimasto in macchina una decina di minuti prima di fare entrare nella sede del Governo. E’ poi stato accolto dall’inno nazionale americano nel cortile di Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Mario Draghi e dalla moglie Serena, al suo ‘esordio’ da First lady. Tailleur con gonna per le due donne. Nero maculato per Jill Biden, porpora per Serena Draghi.

