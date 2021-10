Il presidente del Consiglio incontra Cgil, Cisl e Uil

Si terrà oggi pomeriggio alle 18 a Palazzo Chigi l’incontro tra il premier Mario Draghi e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. Il capo del governo presenterà ai tre sindacalisti la manovra che dovrebbe poi essere approvata giovedì in Cdm. Ieri il vertice con Salvini su fisco e pensioni. Tante le ipotesi al vaglio: tra queste anche quello di un tetto di reddito per la proroga del Superbonus per le villette. Confindustria in pressing sull’esecutivo: chieste misure per la crescita.

