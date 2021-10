Il leader ha parlato da Palermo dopo dopo l'udienza sul caso Open Arms

(LaPresse) Matteo Salvini ha parlato anche del tema pensioni a Palermo, dopo l’udienza sul caso Open Arms. “A me non interessa la forma, interessa la sostanza. Mentre ero in Aula e sentivo robe strane ho scritto al presidente Draghi e sono a disposizione per incontrarlo da oggi in avanti quando vuole perché sarebbe un errore rifinanziare il Reddito di cittadinanza e tagliare le pensioni“, ha detto il leader della Lega. “Se non vuoi chiamarla Quota 100 e vuoi chiamarla con un altro nome va bene – ha aggiunto -, l’importante è che dal 1 gennaio non ci siano scalini o scaloni, riavvicinamenti della Fornero. Deve essere garantito il diritto alla pensione dopo una vita di lavoro ai precoci, alle donne, ai lavoratori usuranti, ai dipendenti di piccole e media imprese”. “Se si vuole fare un discorso sul comparto pubblico che in alcuni casi è sguarnito di personale facciamolo, ma leggere di 3-4-5 anni di scaloni dal 2022 in avanti non è assolutamente utile a un paese che si sta rialzando”, ha sottolineato.

