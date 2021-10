Così il premier al termine del Consiglio europeo: "Parlato di nucleare. Posizioni divisive"

(LaPresse) Mario Draghi ha parlato anche dell’emergenza energetica in una conferenza stampa al termine del Consiglio europeo. “Siamo stati espliciti: bisogna cominciare a preparare ipotesi da subito per uno stoccaggio integrato per quanto riguarda le scorte strategiche e fare un inventario delle varie riserve disponibili nei Paesi per proteggere in egual misura i Paesi Ue”, le parole del premier che poi si è soffermato sul nucleare: “Alcuni Paesi chiedono di inserirlo tra le fonti di energia non inquinanti, accettabili. La commissione procederà a una proposta a dicembre. Ci sono posizioni molto divisive in Consiglio. Vedremo quale nucleare e poi in ogni caso ci vuole moltissimo tempo”.

