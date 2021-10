Il governatore della Campania: "Divario Nord-Sud non viene affrontato nella sostanza"

(LaPresse) “Il divario Nord-Sud è uno dei problemi cruciali dell’Italia, non affrontato in maniera seria neanche oggi”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine del convegno “Sud e Nord insieme verso l’Europa. Coesione Territoriale 2021-2030: Cambiamenti strutturali e strategici per lo sviluppo e la convergenza socioeconomica del Paese”, che si sta tenendo a Napoli, alla Stazione Marittima. “Ho ricordato che l’Italia ha avuto 209 miliardi, fondi dell’Unione europea, per un obiettivo fondamentale, recuperare il divario Nord-Sud, ma il problema non viene affrontato nella sostanza”, ha aggiunto De Luca. “Le riforme servono però all’Italia intera, a cominciare dalla palude burocratico-amministrativa-giudiziaria che paralizza l’Italia”, ha concluso.

