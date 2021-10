Il deputato del partito di Meloni: "Era un modo colorito per dirlo ai suoi ma era riunione interna"

(LaPresse) “Le dichiarazioni rubate non fanno testo, non ci interessano. Se anche volessimo sentirla comunque era un modo, alla fine, per spiegare ai suoi perché il centrodestra debba restare compatto”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli a proposito dell’audio pubblicato in cui Matteo Salvini parla del rapporto con FdI e Giorgia Meloni. “E’ innegabile che la nostra opposizione possa aver messo in difficoltà anche gli amici di Forza Italia e della Lega. Se invece concordiamo meglio si mettono più in difficoltà Pd e M5S. Poi era un modo colorito però era una riunione interna” specifica Donzelli.

