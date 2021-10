Così Matteo Salvini, in un audio esclusivo del Foglio, facendo il punto delle amministrative con i parlamentari della Lega

L’audio rubato? “Non ci faranno litigare. Posso far vedere i messaggi whatsapp in cui io e Giorgia ridiamo e scherziamo”. Lo ha detto Matteo Salvini durante la registrazione di Porta a Porta che sarà trasmessa questa sera. Il leader della Lega e Giorgia Meloni si sono messaggiati anche poco prima dell’inizio della registrazione del programma di Bruno Vespa.

“È ovvio che noi abbiamo un centrodestra al governo e uno all’opposizione. Però c’è modo e modo di stare all’opposizione. Si può concordare una quota comprensibile di rotture di coglioni, che però vada a minare il campo Pd e 5 stelle e non fatta scientemente per mettere in difficoltà la Lega e il centrodestra“. Così Matteo Salvini, in un audio esclusivo del Foglio, facendo il punto delle amministrative con i parlamentari della Lega durante la riunione al Teatro Sala Umberto di Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata