Così il leader di Forza Italia arrivando al summit Ppe di Bruxelles

(LaPresse) “Ho un appuntamento con lei, con cui ho avuto modo di collaborare in questi anni sempre con un atteggiamento positivo e molto amico nei confronti del nostro Paese. Ho un piccolo omaggio per lei per ricordare questa nostra collaborazione”. Così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi arrivando al summit Ppe di Bruxelles, a proposito del suo saluto ad Angela Merkel. “La nostra collaborazione ha sempre avuto risultati positivi” ha detto Berlusconi, che ha poi scherzato sul fatto che l’omaggio è però ‘segreto’.

