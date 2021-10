Il sottosegretario alla difesa prima di entrare alla riunione dei gruppi parlamentari

(LaPresse) “E’ normale che Berlusconi sia a Roma, lo aveva annunciato, e per fortuna è tornato. eVdersi fa sempre bene”. Così il sottosegretario alla difesa Mulè poco prima di entrare alla riunione di Forza Italia ai gruppi parlamentari di via degli uffici del vicario. “L’alleanza” nel centrodestra “non è mai stata in discussione, si devono solo stringere i bulloni per andare avanti ancora più coesi”, ha aggiunto.

