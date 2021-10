Duro intervento del leader della Lega al Senato

“Ma vi pare normale che ci sia stata una manifestazione di parte e di partito il sabato prima del voto a Roma e ci siano stati lacrimogeni e idranti lunedì con le urne aperte a Trieste? Ma neanche in Cile, in Venezuela…”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo al Senato dopo l’informativa della ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, sulle proteste no Green pass. “Noi ce la mettiamo tutta per cercare di limare, collaborare, di ascoltare, però a parti invertite avreste chiesto l’invio dei caschi blu dell’Onu. Non so se vi rendete conto della profonda ipocrisia che alberga a sinistra”, conclude.

