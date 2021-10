Così la leader di Fratelli d'Italia in vista del ballottaggio di domenica e lunedì

(LaPresse) Giorgia Meloni all’attacco in vista dei ballottaggio delle elezioni amministrative. “Sicuramente una campagna elettorale indegna dove la sinistra ha dato il peggio di se per impedire di parlare di temi e contenuti. Si è come al solito spostato il tema dipingendo l’avversario come impresentabile. Confido che i cittadini rispondano con il voto di domenica e lunedì”, ha detto la leader di Fratelli d’Italia a margine della manifestazione di chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco del centrodestra Enrico Michetti a Campo de’ Fiori, a Roma.

