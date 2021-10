Protesta dell'ex M5S: "Aspetto che le forze dell'ordine mi vengano a prendere"

(LaPresse) – Nuova azione eclatante del consigliere del Lazio Davide Barillari, ex M5S, che si è barricato nel suo ufficio in regione per protestare contro l’entrata in vigore del Green Pass sui luoghi di lavoro. Con lui la deputata ex pentastellata e No Vax Sara Cunial. “Sono entrato nel mio ufficio senza greenpass e senza tampone. Da questo momento aspetto le forze dell’ordine che mi dicano che non posso più stare nel mio ufficio a lavorare, aspetto che le autorità di questo Stato, che dovrebbero difendere la Costituzione della Repubblica Italiana, mi vengano a prendere per farmi uscire con la forza”, dice in un video diffuso sui suoi profili social Barillari, che insieme a Cunial mostra un cartello con la scritta “Resistere per esistere”.

