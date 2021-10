Nel provvedimento le norme per la sicurezza e il rifinanziamento da 100 mln dell'ecobonus auto

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto fiscale. Dopo il confronto con le regioni che ha preceduto l’inizio del Cdm, viene riferito, le norme che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro sono state confermate, prevedendo in aggiunta un maggiore coinvolgimento delle Asl in modo da non creare sovrapposizioni nei controlli con l’ispettorato del Lavoro. E’ stato rifinanziato per il 2021 con 100 milioni di euro il fondo ecobonus per l’acquisto di veicoli a basse emissioni.

