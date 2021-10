Le parole del sindaco di Milano: "A Draghi ho sottolineato la necessità di andare subito nella fase operativa"

(LaPresse) “Con tutti i sindaci di che si parla? Di come il Pnrr possa essere la leva per cambiare le città”. A dirlo è il sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine della prima riuione della nuova giunta a Palazzo Marino. Il primo cittadino milanese ha parlato dell’incontro con il premier Draghi: “Gli ho sottolineato come è necessario andare subito nella fase operativa, ma credo che il presidente Draghi lo sappia meglio di me”

