Così il presidente del Consiglio al termine del G20 straordinario sull'Afghanistan in conferenza stampa

(LaPresse) “La questione” dello scioglimento di Forza nuova “è all’attenzione del Governo e anche dei magistrati, stanno formalizzando le loro conclusioni. Ci sono delle indagini in corso. Stiamo riflettendo”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi al termine del G20 straordinario sull’Afghanistan. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

