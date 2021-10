Un cittadino romano urla "vergognati" al candidato sindaco del Centodestra

Il candidato sindaco a Roma del Centrodestra, Enrico Michetti, criticato da un passante mentre si sta dirigendo alla sede nazionale della CGIL a porgere la propria solidarietà al sindacato e al suo segretario generale Maurizio Landini dopo l’assalto dei No Green Pass guidati dai leader di Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castellino. “Michetti, hai visto le belle cose che fanno gli amici tuoi qua a Roma? Non ti vergogni degli amici tuoi che ti sostengono a Roma? Vergognati”, gli urla un passante. Michetti non ha replicato, proseguendo con le proprie dichiarazioni ai cronisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata