La leader di Fratelli d'Italia sulle violenze dei No Green Pass: "Questa roba va combattuta sempre"

“Sicuramente è violenza e squadrismo, poi la matrice non la conosco. Nel senso che non so quale fosse la matrice di questa manifestazione di ieri”. Lo ha dichiarato la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, commentando l’assalto alla sede nazionale della CGIL a Roma da parte di un gruppo di manifestanti No Green Pass guidati dai leader di Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castellino.

“Sarà fascista, non sarà fascista. Il punto è che è violenza e squadrismo, questa roba va combattuta sempre”, ha aggiunto Meloni, che si trovava a Madrid in occasione dell’evento ‘Viva 2021’ organizzato da Vox, partito della destra spagnola che fa parte del gruppo dei Conservatori europei di cui la presidente di Fratelli d’Italia è presidente.

“È un piacere e un onore per me essere qui oggi con Santiago Abascal e gli amici di Vox. Vox e Fratelli d’Italia sono partiti fratelli, uniti da valori e battaglie comuni che combattiamo insieme. E insieme lavoriamo per rafforzare la famiglia dei Conservatori europei, che difende l’identità, la sovranità e i confini delle nazioni europee dal pensiero unico della sinistra globalista”, ha poi detto Meloni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata