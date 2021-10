Il segretario del Pd: "Bisogna reagire con forza a questo tipo di violenza"

“Sono venuto a esprimere la solidarietà di tutto il Partito democratico, lo sdegno per un evento gravissimo e da qui voglio fare un appello. Lo faccio a tutti i professori di scuola. Io penso che domattina nell’aprire i registri credo che sarebbe bello se in ogni classe italiana i prof raccontassero agli studenti che 100 anni fa vennero assalite le sedi del sindacato. L’assalto alla sede della Cgil che è avvenuto sabato sera è stato vile, inaccettabile e deve essere un episodio che non può rimanere con tutti che ci voltiamo dall’altra parte oppure facciamo finta di niente e pensiamo ad altro”. Lo ha dichiarato il segretario del PD, Enrico Letta, al presidio davanti alla sede nazionale della CGIL, presa d’assalto da manifestanti No Green Pass guidati dai leader di Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castellino. “Noi domani presenteremo in Parlamento una mozione per lo scioglimento dei movimenti neofascisti. C’è una chiara matrice, che è quella fascista, una violenza alla quale bisogna assolutamente reagire con grande forza, dicendo le cose per quelle che sono”, ha concluso Letta.

