(LaPresse) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Quirinale Nancy Pelosi, Speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti d'America, intrattenendola successivamente a colazione. Pelosi è intervenuta nei giorni scorsi al preCop26 di Roma dei parlamentari.

