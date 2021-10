Il segretario del Pd sull'incontro tra il premier e il leader del Carroccio: "Salvini? Problema per la Lega, non per Draghi

(LaPresse) Il segretario del Pd Enrico Letta fa il punto dopo l’incontro avvenuto al Nazareno con i sindacati: “Riteniamo che il dialogo con tutte le parti sociali sia fondamentale, che la legge di Bilancio vada discussa con loro. Per noi questa legge di bilancio deve rappresentare un grande investimento in istruzione e salute dopo la pandemia – ha detto – Le tasse sul lavoro devono calare perchè bisogna dare alle imprese la possibilità di assumere”. Il leader del Pd ha poi risposto a una domanda sull’incontro tra il leader della Lega Salvini e il premier Draghi a Palazzo Chigi: “E’ sempre lo stesso film. Salvini dice una cosa al Paese, poi va a Palazzo Chigi e tutto torna come prima. E’ stancante commentare questo giochino”. Su una possibile crisi di governo dice: “Credo che Salvini sia un problema per la Lega, non per Draghi”.

