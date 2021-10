Il segretario del sindacato dopo l'incontro con Enrico Letta e altri esponenti del Pd

(LaPresse) ‘’Sul Pnrr siamo preoccupati dalla mancanza del confronto, del dialogo sociale, che non vediamo partire in Italia. Nella finanziaria chiediamo riforma degli ammortizzatori sociali, risposte sulla sicurezza sul lavoro, riforma fiscale, riforma delle pensioni”. Così il segretario generale della UIL Pierpaolo Bombardieri a margine dell’incontro al Nazareno con alcuni esponenti del Partito Democratico, tra cui il leader Enrico Letta. “Non vorremmo che la non discussione ci porti ad una decisione di emergenza in dicembre. Il Pd ha mostrato grande disponibilità e attenzione soprattutto sui temi del lavoro, della sicurezza e del fisco – ha detto – Abbiamo raggiunto anche un’intesa di massima col ministro Orlando sugli ammortizzatori sociali, ma non arriva una decisione su quanti saranno i soldi a disposizione’’ ha concluso.

