La leader di Fdi in conferenza stampa con Michetti: "Ogni tanto il centrodestra va in ordine sparso"

(LaPresse) – Giorgia Meloni in conferenza stampa a fianco di Enrico Michetti in vista del ballottaggio a Roma tra il candidato del centrodestra e Roberto Gualtieri fa sapere: “Chiamerò oggi Salvini e Berlusconi per riconfermare l’impegno da parte di tutti. Serve serrare di più i ranghi adesso che il confronto si polarizza. La sinistra quando arriva in battaglia si muove sempre con compattezza, il centrodestra invece a volte va un po’ in ordine sparso”, dice la leader di Fratelli d’Italia. “C’è Michetti e c’è Gualtieri – prosegue Meloni – : si può scegliere tra l’ex ministro del Pd di Zingaretti in Lazio che si rimpallava le responsabilità con la Raggi, l’ex ministro dei ristori mortificanti per le aziende perché bisognava comprare i monopattini o i banchi a rotelle o si può scegliere Michetti, quindi il centrodestra con la sua visione e un professionista straordinario”.

