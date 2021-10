La leader di Fdi commenta i risultati a fianco di Michetti

(LaPresse) – “Dei sei capoluoghi al voto, cinque erano in mano alla sinistra e una al centrodestra. A oggi tre sono stati confermati alla sinistra e tre vanno al ballottaggio, quindi il centrosinistra non ha guadagnato nulla e questa straordinaria vittoria non la ravviso”. Così la leader di Fdi, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa nella sede del comitato elettorale del candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata