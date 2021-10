Il candidato del centrodestra: "Il centrodestra ha a cuore la macchina amministrativa"

(LaPresse) “Abbiamo fatto una campagna elettorale straordinaria – afferma Enrico Michetti, candidato Sindaco di Roma per il centrodestra che va verso il ballottaggio con Gualtieri del Pd –, la burocrazia la governi solamente se la conosci: gli enti locali sono un corso di laurea di vent’anni. Il centrodestra ha a cuore la macchina amministrativa: se questa non si muove, non si lascia la facoltà al cittadino di fare qualcosa. La città è immobile”. “Puntiamo ad una classe dirigente di qualità ad un Sindaco che non sia ostaggio né del Capo di Gabinetto, né del Capo Dipartimento. Oggi siamo in testa, il nostro progetto è stato al momento dichiarato il migliore. Nelle piazze c’è stato un consenso travolgente”, ha aggiunto l’avvocato.

