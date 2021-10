Il candidato Pd: "Ci prepariamo a una stagione di governo impegnativa e appassionante"

(LaPresse) – Roberto Gualtieri, dal comitato elettorale nel quartiere di Portonaccio a Roma dopo le proiezioni delle amministrative che lo vedono verso il ballottaggio con Enrico Michetti dice: “Siamo molto soddisfatti, perchè siamo al ballottaggio e adesso ci impegneremo con determinazione in queste due settimane rivolgendoci ai romani e a tutte le romane per dare alla città un governo all’altezza di una grande capitale europea”. “Con ancora maggiore impegno lavoreremo non solo per convincere gli elettori a sostenerci ma anche per prepararci ad una stagione di governo impegnativa ma appassionante”, aggiunge l’ex ministro.

