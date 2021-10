Il candidato del Centrosinistra vince al primo turno: "Lezione politica importante per il nostro Paese"

(LaPresse) “Credo che, quello che sta maturando a Milano, sia qualcosa di importante. Un evento quasi storico”. Lo ha dichiarato Beppe Sala commentando le prime proiezioni delle Amministrative di Milano, dove il sindaco uscente ha vinto già al primo turno, riconfermandosi primo cittadino del capoluogo lombardo. “Se questi numeri sono confermati, vuol dire che, rispetto al primo turno del 2016, ho preso 40-50mila voti in più. Quindi non si è astenuto chi crede non solamente in me, ma in un’idea di città, italiana ed europea, che porta avanti un disegno molto preciso”, ha sottolineato Sala. “Può venire fuori una lezione politica importante per il nostro Paese, sia nei modi di fare politica sia nella sostanza. La Destra è forte fin quando non la guardi da vicino. Quando la guardi da vicino, scopri le sue debolezze”, ha sottolineato Sala. “I cinque anni che affronteremo, saranno i cinque anni più difficili della storia recente di Milano, perché dobbiamo fare tre cose molto difficili: uscire definitivamente dalla pandemia, mettere a terra dei fondi che possano essere molto importanti per il PNRR e prepararci alle Olimpiadi”, ha concluso il sindacod di Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata