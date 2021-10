La consegna da parte del rettore dell'Università di Parma Paolo Andrei

(LaPresse) lI rettore dell’Università di Parma, Paolo Andrei, ha conferito al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la laurea ad honorem in Relazioni internazionali ed europee, all’interno della chiesa di San Francesco del Prato DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

