Il leader della Lega: "Affluenza bassa, faccio autocritica"

Matteo Salvini commenta a caldo le proiezioni sulle amministrative al Tg1: “Sono contento di essere il primo politico, perché io ci metto la faccia sempre e comunque. La maggioranza delle persone non ha ritenuto utile andare a votare, ci vuole un’autocritica da parte mia e da parte di tutti. Le televisioni e i giornali non hanno parlato di politica in questi giorni ma si sono occupati di polemiche.”, ha detto il leader della Lega. “Abbiamo scelto i candidati troppo tardi in alcune città, alla prossima tornata vanno presentati a novembre. Scegliere presto e insieme”, ha aggiunto Salvini.

“Dove si è perso si è perso per demeriti nostri. Il centrodesta unito vince ma solo se lo è sul serio. Mi auguro che tutti i partiti della coalizione si occupino di tasse, sviluppo ed economia”, ha proseguito il numero uno del Carroccio.

