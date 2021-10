Il leader di Azione: "Il dato è che esiste un area di riformismo pragmatico"

(LaPresse) “Ho già detto chiaramente che non faremo apparentamenti e alleanze. La ragione è che questa lista è stata votata da cittadini di centro, di sinistra e di destra e sarebbe scorretto utilizzare il loro voto”. Lo ha detto Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma, in un breve punto stampa al comitato in Viale Trastevere. “Sulla questione di un’eventuale indicazione di voto decideremo nei prossimi giorni”, ha aggiunto il leader di Azione che ha sottolineato come il suo risultato testimoni l’esistenza di “un’area di riformismo pragamtico”.

