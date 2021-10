L'assessore all'urbanistica: "Da oggi inizia un percorso per battere la Lega in Regione"

(LaPresse) – Nel quartier generale di Sala a Milano, l’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran commenta i primi exit poll e guarda già oltre le comunali: “Sono solo i primi dati ma sono molto buoni. Noi siamo ottimisti perché pensiamo di aver governato bene a Milano. Pensiamo anche che sia l’inizio, la Regione Lombardia non è mai stata contendibile fino a oggi. Quindi chiudiamo la partita su Milano, speriamo oggi o se no tra 15 giorni, e pensiamo che per la prima volta si possa battere la Lega in tutta la Lombardia. Da oggi inizia un percorso in quella direzione”, afferma il capolista Pd alle amministrative nel capoluogo lombardo.

