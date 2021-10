Dodici milioni gli italiani al voto per le comunali in oltre mille comuni e le regionali in Calabria

(LaPresse) Urne aperte alle 7 di domenica 3 ottobre in oltre mille comuni italiani. Si vota per le amministrative e per le regionali in Calabria. Al voto 12 milioni di italiani: le immagini dai seggi di Roma, Torino e Napoli mostrano le persone che si sono recate già di prima mattina a esprimere la loro preferenza. Lunedì i seggi saranno aperti dalle 7 alle 15.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata