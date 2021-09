Il premier è stato interrotto dai cori di alcuni manifestanti.

“”Vorrei ringraziare tutti i giovani che negli ultimi mesi hanno lavorato con così tanto impegno, soprattutto nel corso di questi tre giorni. La vostra mobilitazione è stata di grande impatto, e potete starne certi: vi stiamo ascoltando“. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo allo ‘Youth4Climate’, a Milano, rivolgendosi ai giovani in protesta contro il cambiamento climatico. Mario Draghi interrotto per alcuni secondi nel corso del suo discorso al Mico allo ‘Youth4Climate’, alcuni manifestanti hanno urlato ‘El pueblo unido jamás será vencido’. “Avete ragione a chiedere una responsabilizzazione, a chiedere un cambiamento – ha detto Draghi – L’attuale andamento ci dice che non stiamo riuscendo a mantenere la nostra promessa di contenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi”.

“Sono convinto che abbiamo tanto da imparare dalle vostre idee, i vostri suggerimenti e la vostra leadership” ha aggiunto poi Draghi.

Il premier, dopo aver ascoltato le proposte dei giovani delegati allo ‘Youth4Climate’, in corso a Milano, torna sul ‘bla bla bla’ scandito da Greta Thunberg nel suo intervento di fronte ai giovani ambientalisti. Il ‘blablabla’, secondo il premier, “è stato utile a convincere la gente che i cambiamenti sono una necessità. Che i numeri, come quello del riscaldamento globale entro 1,5 gradi, non sono creati in modo artefatto ma sono numeri scientifici”.

Il Pnrr

“L’Italia sta facendo tutto il possibile per garantire che i vari Paesi si stiano muovendo nella giusta direzione e rapidamente. Nell’ambito dell’Unione europea abbiamo contribuito ad istituire il programma ‘Next Generation EU’ per assicurare una ripresa equa e sostenibile” ha spiegato il premier Draghi. “La transizione ecologica è uno dei tre pilastri di tale programma, assieme alla digitalizzazione e l’inclusione sociale. L’Italia ha stanziato il 40% delle risorse nel nostro Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per la transizione ecologica – ha detto – Il nostro obiettivo è quello di aumentare la quota dei rinnovabili nel nostro mix energetico, rendere più sostenibile la mobilità, migliorare l’efficienza energetica dei nostri edifici e proteggere la biodiversità”.

La crisi

“La pandemia ed i cambiamenti climatici hanno contribuito a spingere quasi 100 milioni persone in povertà estrema, portando il totale a 730 milioni – ha detto Draghi – La crisi climatica, la crisi sanitaria e quella alimentare sono strettamente correlate. Per affrontare tutte queste crisi, dobbiamo agire più velocemente – molto più velocemente – e con più efficacia”.

Il premier Johnson

“Dobbiamo affrontare insieme il problema”. Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson, allo Youth4Climate, rivolgendosi al premier Mario Draghi, durante l’evento Youth4 Climate: Driving Ambition’ in corso a Milano. “Possiamo far sì che la Cop26, cui io e Mario stiamo lavorando, sia l’inizio della fine del cambiamento climatico” ha aggiunto.

