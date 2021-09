L'intervento del premier con il ministro Franco dopo l'approvazione della nota di aggiornamento al Def. Il 12 ottobre G20 straordinario sull'Afghanistan

Conferenza stampa del premier Mario Draghi insieme al ministro Franco sull’approvazione in Cdm della nota di aggiornamento al Def.

Gli incidenti sul lavoro

“Vorrei esprimere il più sentito cordoglio mio e del Governo per i morti sul lavoro che ieri e oggi hanno funestato l’ambiente e la società” ha detto Draghi. “Alcune strade su cui pensiamo di intervenire sono pene più severe ed immediate e collaborazione all’interno della fabbrica” per individuare prima i rischi. La questione” delle morti sul lavoro “assume sempre più i contorni di una strage continua. C’è l’esigenza di prendere provvedimenti immediatamente, entro la settimana prossima. E poi affronteremo i nodi irrisolti”.

L’economia

“Il quadro economico è di gran lunga migliore di quello che noi stessi ci aspettavamo in primavera, cinque mesi fa”. Lo dice il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. “Adesso c’è fiducia nell’Italia e tra gli italiani e questa è una notizia positiva”. Poi Draghi ha aggiunto a proposito della nota di aggiornamento al Def: “Adesso la sfida è rendere questa crescita, equa e sostenibile, duratura e strutturale”.

I vaccini

“Qual è stato l’ingrediente ambientale che ha favorito la ripresa dell’economia italiana? E’ la vaccinazione, il fatto che si possa lavorare con tranquillità, andare in giro, a scuola. E’ l’ingrediente principale per conservare la crescita”.

L’Afghanistan

“Il G20 straordinario sull’Afghanistan si farà, sarà il 12 ottobre” ha detto il presidente del Consiglio.

